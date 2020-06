El fiscal le pidió a Martínez De Giorgi que envíe un exhorto a Turks and Caicos- un territorio de ultramar dependiente de Gran Bretaña- para garantizar el embargo de los terrenos que aún no fueron congelados por las autoridades de las islas para poder decomisarlos. Stornelli dijo que: “Por ello a los fines de completarse a la mayor brevedad posible el proceso de recupero de activos llevado adelante en autos, se solicitará que con suma urgencia se curse nuevo exhorto internacional a las autoridades de Turks and Caicos no solo a los fines informativos indicados sino, además con el propósito de resguardar la integridad del posible patrimonio recuperar, en tal en tal sentido, requiriéndose a las autoridades exhortadas la disposición de medidas cautelares respecto de estas tres últimas parcelas para impedir preventivamente innovar sobre su dominio o sobre acciones que pudieran depreciar su valor económico, y yo a la vez de solicitar que se mantengan las restricciones ya dispuestas sobre el primero de los inmuebles indicados por persistir aún el interés en la causa, para quedar cautelados y afectados, todos ellos al presente proceso y sus resultados ”