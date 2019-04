Luego de la confesión de Gellert fue la propia Pochetti la que indicó que parte de la fortuna obtenida ilegalmente estaba invertida en un emprendimiento en Providenciales en el oeste del archipiélago que es un territorio de ultramar dependiente de Gran Bretaña. La viuda de Muñoz ubicó sin poder precisar exactamente las tierras adquiridas frente al océano Atlántico, cerca del lujoso resort Aymanara. Los arrepentidos nombraron las sociedades con las que se hizo la inversión en Turks and Caicos: Marble Hill Ltd y Woodhaven Ltd.