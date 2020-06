El dilema, entonces, es cómo avanzar otra vez hacia un confinamiento más estricto y que la sociedad no lo desautorice. “La cuarentena hace rato que no existe más”, se sinceró ayer por la tarde en declaraciones televisivas Sergio Berni. “El retroceso tiene que tener un día de inicio y final, la gente sabe que tiene que hacer ese esfuerzo y que no se va a ir postergando en el tiempo”, agregó el ministro de Seguridad bonaerense.