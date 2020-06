Entre las voces más duras, la primera en denunciar la violación del reglamento votado por unanimidad fue la cordobesa Laura Rodríguez Machado que, por ser Vicepresidenta Segunda, estuvo presente junto a Claudia Ledesma Abdala, Martín Lousteau y Maurice Closs. En la misma línea, el fueguino Pablo Blanco consideró “una muy mala señal no respetar los acuerdos” mientras que Humberto Schiavoni anunció que no votarían la ley de alquileres, “aunque compartimos el espíritu”, porque no está vinculada con el COVID-19. Además, aseguró: “No reviste urgencia ya que los inquilinos están protegidos por un DNU del Presidente”. Y recordó que “hemos demostrado propensión al diálogo, dimos dos tercios para tratar el paquete de leyes de emergencia”