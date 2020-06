“Yo la ví a Tagliaferri recién, la estaba viendo. A Verasay déjeme buscarla por favor”, respondió Cristina Kirchmer mientras hacía un paneo por la pantalla gigante repleta de caras de senadores. “Tagliaferri está allá arriba. Verasay está con un saquito verde, un comentario muy femenino el nuestro. Ahora la buscamos a Verasay. De cualquier manera tenemos número suficiente para poder someter… si falta un senador es como si no estuviera sentado en el recinto. De cualquier manera queremos anunciar que esta votación se va a hacer por medios electrónicos y no a mano alzada para evitar inconvenientes. Es un problema de una señora senadora que no se puede conectar, no altera el resultado de la votación”.