El optimismo de las autoridades porteñas no se traslada a la provincia de Buenos Aires, el distrito donde se concentra la mayor cantidad de contagios. Axel Kicillof tiene una postura más dura y por ahora no ve señales que le permitan ablandar el confinamiento en el conurbano bonaerense pese al reclamo de varios intendentes opositores. Su ministro de Salud, Daniel Gollán, lo explica así: “Si levantamos la cuarentena y se dispara el número de contagios, a mediados de julio no nos van a alcanzar las camas disponibles”.