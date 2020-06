En ese sentido, el ex secretario de Salud reflexionó que el consejo de expertos que asesora al Presidente debería ampliarse con especialistas de otras áreas. “La etapa de los infectólogos es muy importante, yo soy médico y los conozco a todos y he trabajado con ellos en diferentes oportunidades, pero me parece que ahora hay que ampliarlo eso”, dijo. “No solamente a epidemiólogos o sanitaristas que me parece que no hay demasiados, sino sobre todo a profesionales o expertos de otras disciplinas y otros campos de la economía, de las ciencias sociales, de la psicología, de la filosofía, de la ética , que tengan miradas diferentes y que puedan aportar perspectivas diferentes en distintas cuestiones que obviamente están directamente atadas a la cuarentena y a lo que significa la pandemia no solo sanitaria sino también económica, social o institucionalmente”.