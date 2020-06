“Nosotros gobernamos para toda la sociedad, y sin generar un riesgo global, tenemos que darle respuesta a la gente que está fatigada y busca otra cosa” , insitió Quirós en declaraciones a Luis Novaresio por radio La Red. De todos modos, aclaró que esta intención de alivianar la cuarentena “no es por optimismo, sino porque no es posible conducir las políticas publicas si no se comprende el espíritu de la sociedad”.