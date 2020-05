Por último, el interventor de Río Turbio se refirió a las últimas declaraciones de Susana Giménez y de Daddy Brieva, quienes compararon la gestión actual con la situación de Venezuela: “No me gusta hablar de ningún país soberano, Argentina no se parece en nada a Venezuela. Gracias a Dios tiene un salto cualitativo fenomenal. Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande por no perderlo y que no nos vuelva a pasar que un mamerto como este que nos gobernó (por Macri) nos rompió todo lo que pudo y no nos puso patas para arriba porque Dios fue grande”, concluyó.