— Sí, es imposible no tener un malestar, porque son conclusiones de idiotas. Si me decís que del otro lado tenés a un tipo que después de haber estudiado o leído en forma profusa lo sucedido en otros países quiere debatir porque entiende que allá las cosas fueron mejor, seguramente vas a prestarle atención. Pero si los que te están dando la explicación son tipos que no hacen la O con el culo del vaso, o que no agarran un diario ni por casualidad... O como Alfredo Cornejo, que en la televisión terminó diciendo que había que tomar el ejemplo de Estados Unidos que no había tomado políticas con los presos cuando fue uno de los primeros países que lo hizo, igual que Francia, Italia, España, Gran Bretaña, Chile, entonces te estás dando cuenta que es un chanterío fenomenal. Cómo no querés que te enoje. Vos laburás como un perro y los tarambanas estos lo único que hacen es encontrar alguna banderita para blandir y decirte cosas tontas. Te tiene que calentar, no puede no calentarte. La realidad es que la relación con los gobernadores y el jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es muy buena. Se habla, se explica, se trata de llegar a puntos comunes, los resultados son positivos. Después cuando llegue el momento nos pintaremos otra vez de opositores y no está mal, pero hoy me parece que lo saludable es eso.