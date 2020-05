La pericia había sido pedida en 2017 por la defensa de Miguel Pesce, hoy presidente del Banco Central y también imputado en esta causa. “Llama poderosamente la atención que se impute un perjuicio para el erario de la administración pública que no fue verificado y sólo se basa en valoraciones de testigos y afirmaciones de quienes no resultan idóneos para determinarlo. ¿Cómo puede imputársele causación de un perjuicio sin verificarlo en los Balances del BCRA? La respuesta es simple: los balances no arrojan ese quebranto”, planteó la abogada Andrea Caseaux, defensora de Pesce, apenas el caso pasó a juicio oral, reclamando que se hiciera esa medida no fue dispuesta en instrucción.