“Los que me votaron sabían lo que yo pensaba en este punto, no lo estoy diciendo ahora porque soy presidente y tengo un pacto de impunidad con alguien, lo dije a lo largo de toda la campaña. Hasta di nombres de los responsables en los diferentes fueros de haber llevado adelante este sistema”, recordó y enfatizó: “No puedo ser hipócrita, quiero una mejor justicia; eso no es buscar impunidad, es pedir justicia”.