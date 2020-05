-No lo sé, pero no necesariamente quizás se sientan representados en esa división entre moderados y responsables, y duros. Yo trato de no simplificar tanto el tema porque es bastante complejo. Yo creo que la oposición tiene que ser parecida a la que nosotros pretendíamos cuando éramos gobierno, y que en algún momento también la encontramos. Una oposición que garantice la gobernabilidad, que se siente a discutir, que logre acuerdos en muchas políticas públicas. Durante los cuatro años de gobierno en muchas oportunidades contamos con esa oposición. Me siento cómodo con eso y no con una oposición como la que reprochábamos en esos cuatro años, que ponía palos en la rueda permanentemente. Sin la oposición a la que yo aspiro no hubiéramos podido gobernar. No hubiéramos podido ser tampoco el primer gobierno en casi un siglo no peronista que termina su mandato.