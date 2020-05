El ex compañero de fórmula de Macri metió además en la conversación el tema de la deuda. “Los sectores económicos importantes, los fondos de Nueva York, hablan de mala praxis, de mala gestión en el proceso de negociación. Los gobernadores y el jefe de la Ciudad le han dado un aval al gobierno firmando una solicitada, pero que se entienda bien: es un aval para gestionar un acuerdo, no para ir al default. Es muy grave si Argentina cae en default, y la situación económica todavía tiene resultados no conocidos”, aseveró.