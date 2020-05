La semana pasada, Rodríguez Larreta hizo un hueco en su agenda, cooptada por la crisis, y recibió en Uspallata a Miguel Ángel Pichetto, el ex candidato a vicepresidente de Mauricio Macri -con el ex mandatario hablan por teléfono- que integra, junto al ex presidente y a la ex ministra de Seguridad, esa famosa “ala dura” de la oposición, que suele fustigar cualquier iniciativa oficial.