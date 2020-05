- Sí, porque hubo ingresos que no teníamos previstos. Entre 2017 y 2019 la gestión anterior vendió seis propiedades, todo lo que pudieron vender. No pudieron vender este edificio (de la calle 25 de Mayo) porque queda frente de la Casa Rosada. Vendieron uno que estaba en Coronel Díaz y Juncal, otro en la calle Billinghurst, en fin. Esas propiedades fueron vendidas a 12 millones de dólares y por suerte no pudieron gastarlos. La Administración de Bienes del Estado (AABE) le remitió ese dinero a la AFI, se quedaron con una comisión del 30%, y quedaron 8 millones y medio. Yo no contaba con ese dinero en el presupuesto, así que pudimos hacer ese aporte y, lo demás, lo fuimos gastando en otras necesidades que teníamos.