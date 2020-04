-No. Solamente hemos habilitado las actividades que la Nación permite que habilitemos. No vamos a habilitar más que eso. Vamos a hacer cautos . Más allá de que no tengamos casos, vamos a hacer muy cautos. Y en el caso de que la gente no cumpla, iremos cerrando los negocios. Y si hay que volver al aislamiento, lo vamos a hacer.