Consultado sobre el acuerdo entre la CGT y la UIA para rebajar el 25% del sueldo de aquellos trabajadores que no fueron a sus lugares de trabajo durante la cuarentena, el Presidente brindó su opinión con una frase que, inmediatamente, generó una polémica en las redes sociales. “El que no va a trabajar, hay un montón de gastos que no tiene porque no viaja y no come afuera”, afirmó.