Alberto Fernández: “Nosotros no queremos entrar en default, pero muchos países del mundo lo están”

Consultado sobre la posibilidad de que la Argentina no pueda asumir sus compromisos de deuda, Alberto Fernández hizo hincapié en el impacto del COVID-19 en la economía mundial: “El mundo va a estar en default, la deuda europea ha crecido un 20% en un mes, Estados Unidos va a tener un déficit fiscal del 10 o 12%, va a ser otro mundo, pero vamos a tener también nuevas oportunidades”. “Nosotros no queremos entrar en default, nosotros hemos hecho una propuesta muy sostenible y los acreedores no están perdiendo con nuestra propuesta, solo están ganando menos, que es otra cosa” , explicó.