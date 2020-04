El magistrado que recientemente benefició al ex vicepresidente Amado Boudou con la prisión domiciliaria visitó Bagdad y la región de Kurdistán, en el marco del Programa de Prevención del Genocidio, organizado por la “Conference of Erbil – Geneva of genocide, ethnic cleansing and the future of Chistians and Yazidis in Iraq” y la “Shlomo Organization”.