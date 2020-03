El ritmo de crecimiento de los nuevos casos por día en Argentina no fue tan brusco como en Italia, España o Francia, aunque según el último informe del Ministerio de Salud de ayer lunes a las 21, se produjo un aumento de 146 casos en las últimas 24 horas. Fue el día con más casos desde que comenzó la pandemia. No obstante, según sostuvo el infectólogo Eduardo López a Infobae, “ si se observa la curva de casos nuevos por día, crece -pero no de golpe- con una tendencia a amesetarse. No es un crecimiento geométrico ”.