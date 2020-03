Acerca de la decisión de extender quince días más el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, el ministro habló de lo importante que fue tomar esa medida a tiempo. "Los argentinos entendieron que cuidarse es cuidarnos. Si bien no podemos impedir la circulación, queremos que sea lo más lenta posible y que los servicios de salud no dejen de dar respuestas. La gente no tiene que creer que la cuarentena no sirve. Fue muy útil. Es más: habría que analizar cómo hubiera sido la subida de la curva sin el aislamiento” , explicó.