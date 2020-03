Vizzotti planteó también que hay mucha preocupación porque no se cumple con el aislamiento obligatorio. El tema fue debatido ayer en un encuentro que encabezó el ministro de Salud Ginés González García con representantes de todas las provincias. “ Se está generando mucha demanda de trabajo para hacer cumplir esa situación y se evidencia que las personas que tienen indicación de aislamiento no lo cumplen y quienes están llegando de viaje no visualizan la importancia de su aislamiento ”, informó.