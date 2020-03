En ese sentido, continuó con la catarata de críticas: “ Nos oponemos a las restricciones de las libertades individuales de la población para enfrentar la pandemia. No se necesita un Estado de sitio que restrinja las libertades, sino aplicar un programa radicalmente distinto que deje de colocar la salud bajo criterios de ganancias. Un programa que también haga que la crisis la paguen los capitalistas y no los trabajadores, arrancando por declarar ya mismo el no pago de la deuda externa ”, escribió Castañeira, quien se sumó a los aplausos espontáneos que le dedicaron miles de personas a los médicos de todo el país que atienden la emergencia sanitaria.