“Usted y sus hijos no son inmunes al coronavirus. Todavía veo demasiados amigos y conocidos arrogantes que piensan que esto es histeria y pandemonio, y que no están haciendo lo correcto para la humanidad. El nuevo coronavirus (SARS-CoV-2), que causa una enfermedad llamada COVID-19, es “novedoso” porque nunca antes había existido en personas. Como las personas nunca antes han sido infectadas por este virus, nadie es inmune y todavía no tenemos una vacuna. Por lo tanto, todos pueden infectarse, todos pueden enfermarse y todos pueden transmitir la enfermedad”, describió el doctor Signer, investigador pionero en la síntesis de proteínas en células madre hematopoyéticas.