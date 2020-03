Río Negro no es la única provincia que avanza con medidas estrictas con respecto a quienes no cumplen el aislamiento. Ayer la Policía de Chaco detuvo a 27 personas que no cumplieron la cuarentena. Todas se encuentran con arresto domiciliario y después deberán enfrentar un proceso penal. Algunas de ellas habían informado domicilios falsos.