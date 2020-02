En la semana previa, la senadora tucumana, ferviente militante en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, intentó que el tema no llegara al recinto con el argumento de que caducó con el recambio legislativo de diciembre. “Quieren votar un tema con dictamen vencido”, planteó a Cristina Kirchner, quien señaló que se trata de un proyecto de ley y no venció. “Es un concurso, el reglamento lo ven los senadores, no la Presidencia”, se atrevió a contradecirla Elías de Pérez. La senadora pampeana Norma Durango, del Frente de Todos, consideró que “está equivocada la senadora” respecto a que Graham fue elegida por una comisión bicameral que no era permanente, pero también dejó en evidencia a CFK cuando explicó que efectivamente no es un proyecto de ley “pero sí estamos frente a un acto que requiere la aprobación de ambas cámaras”. Cristina Kirchner resolvió la situación rápidamente al someterla a votación. Ganó la afirmativa.