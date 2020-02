“Hay un dictamen que está vencido y lo están poniendo en el orden del día. Creo que tengo la potestad de preguntar o refrendar cuando el reglamento no se cumple”, introdujo Elías de Pérez, antes de leer el artículo 106 del reglamento interno de la Cámara Alta. “No estoy refiriéndome ni al concurso, ni a la actuación de la Bicameral; sólo al dictamen de la Bicameral, que reglamentariamente ya no está en vigencia”, desarrolló.