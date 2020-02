Entre las razones que esgrimió Jaime en ambos pedidos de prisión domiciliaria se halla el estado de salud de su madre de 89 años. Según argumentó la defensa del ex secretario de Transporte, la mujer no tiene quien la cuide porque Roberto, uno de los hermanos de Jaime, padece una enfermedad que le imposibilita hacerse cargo de su progenitora. Y el otro hermano de Jaime, Eduardo Daniel, vive en Brasil, a pesar de lo cual tiene que viajar a la Argentina cada tanto porque es uno de los testaferros del ex funcionario público que está siendo enjuiciado por enriquecimiento público. Eduardo Daniel Jaime formó parte de círculo familiar y de negocios mediante el cual el ex secretario de Transporte escondió bienes que había comprado con dinero de origen ilícito.