-La gente de Planeta me había ofrecido escribir sobre Alberto Fernández una vez que se conoció que iba a ser candidato. Y yo me negué, básicamente porque estaba bastante ocupado y porque pensaba que ya se había dicho todo, no encontraba un estímulo. Me parecía que era un personaje conocido, pese a que los primeros focus group demostraron que no. Porque efectivamente él dio el portazo en 2008 y un poco desapareció de escena. A mí no me seducía la idea de escribir una biografía de Alberto Fernández. Pero después cubriendo hechos de la campaña empecé a descubrir situaciones atractivas que no se estaban contando por la propia vorágine de la campaña, donde todos los días había una nueva información, pero no se profundizaba.