“ Hay que ser objetivos, simpaticemos o no con ella. (Cristina Kirchner) es la mujer más brillante de la historia argentina . Ha sido dos veces presidente, ha sido senadora, ha sido todo lo imaginable, ha permanecido en el poder 20 años, también diez años en Santa Cruz y no es como Isabelita, que llegó por ser la mujer de Perón”, aseguró el ex asesor del macrismo.