Mucho se habló de que la designación de Vilma Ibarra era además un mensaje en sí mismo porque la ex diputada y senadora fue una crítica de Cristina Kirchner y era una manera de mostrar con su designación una fortaleza frente al kirchnersmo. La ex senadora es autora del libro “Cristina vs. Cristina, el ocaso del relato”, que publicó en 2015. En su libro, Ibarra mostraba todas las contradicciones de la actual vicepresidenta durante sus discursos a lo largo de los años. Según pudo saber Infobae, la funcionaria no considera que Alberto Fernández haya querido mandar un mensaje con su designación. “Para eso estaba Massa¨, afirmaron en su entorno. La evaluación que hacen cerca de Vilma Ibarra es que la incorporación de Sergio Massa fue el mensaje más contudente de Alberto Fernández al kirchnerismo, no la designación de la secretaria Legal y Técnica.