-Me lo he preguntado algunas veces. Aparentemente son campos que no tendrían un punto en común. Yo sí trabajé mucho en corrupción vinculados a la Ciudad de Buenos Aires, en mis primeros tiempos de fiscal. Yo soy fiscal desde el año 93. Fui fiscal muy joven y en los primeros años trabajé muy fuertemente en los temas de corrupción, matriz que de algún modo se repite en la obra pública, contrataciones, licitaciones. Eran los años en que esto comenzaba en la Argentina. Lo que me dio trabajar con los crímenes de lesa humanidad fue sumergirme en la hondura más profunda de la miseria humana. De algún modo, yo templé mi profesión al calor de esos temas. Efectivamente yo atravesé toda mi carrera prácticamente. Hace muchos años que trabajo de esto y volví después que me desplazara el doctor Casal de la Procuvin a trabajar estos temas en la ESMA. Y me parece que después de haber tocado esas profundidades del horror, hay otros horrores de menor intensidad que a uno no lo perturban.