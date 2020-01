En 2019, cuando su candidatura presidencial no estaba firme, mantuvo un encuentro con Miguel Ángel Pichetto, quien finalmente pujó como candidato a vice por la reelección de Mauricio Macri. Aquella imagen, viralizada por el look de Lavagna, no se repitió este verano, aunque el ex ministro sí encabezó un almuerzo en Cariló junto a miembros de Consenso Federal. El 14 de enero regresó junto a su mujer a Buenos Aires y no volverá a su casa veraniega: su hijo Sergio vacaciona en ella junto a su familia.