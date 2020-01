—No se si sanó la herida, pero no tenemos que seguir con la venganza. Yo sentía que podía pasar algo así. Macri no tiene formación jurídica, ni política, ni geopolítica, ni económica, ningún tipo de formación. Él vino a hacer negocios para su familia y para sus amigotes y familias. Él tenía que callar a la oposición de la mejor manera. Mi mujer me decía que me callara la boca y yo dije que no, porque yo no me voy a callar la boca. No me quedé con nada que no fuera mío y no voy a dejar que me enchastren porque se les antoje. Lo dije hace un tiempo: estamos en manos de improvisados y chorros y yo nunca lo fui.