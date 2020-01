Este medio consultó al Presidente de una de las cámaras del sector naviero sobre cual sería la solución, a lo que el empresario respondió. " Las autoridades locales están flagelando a su propio pueblo. Debería administrarse un adecuado equilibrio entre ambas actividades de tal suerte que la isla mantenga su flujo turístico sin atentar contra el comercio marítimo local. Imagínese que esta situación no se podrá mantener mucho en el tiempo, si las navieras continúan trabajando a pérdida antes o después dejarán de atender este tráfico y eso es sinónimo de desempleo para cientos de empleados terrestres y marítimos y no le cuento lo que pasará con el movimiento comercial de Tierra del Fuego porque no me atrevo a evaluar las consecuencias". Finalizó.