El problema es la inflación: “Hoy por hoy tenemos una inercia muy fuerte del proceso inflacionario y no estamos para dar tan buenas noticias en esa línea”, dijo el funcionario más cercano al Presidente. Y luego respondió sobre las negociaciones con el FMI: “Todavía no hay fecha (de un viaje de Fernández). Hay conversaciones, todas más informales. No sé si va a viajar durante enero. Nos han dicho (que vendrá una misión del Fondo), pero no tenemos una confirmación.”