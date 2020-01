“Claramente hemos señalado que el aumento por decreto debería ser no remunerativo para evitar descuentos de cargas sociales y que llegue íntegro al bolsillo del trabajador (o sea, importe bruto igual al neto), al mismo que, dándole carácter alimentario y no remunerativo, no se proyecta sobre adicionales ni impacta en las categorías de convenio. Así se aplicó éxitosamente en la crisis de 2002-2003″, añadió el representante del sector patronal.