Un dato a tener en cuenta es qu e el congelamiento de 120 días se realizaría por uno similar en los combustibles. Por lo menos así lo dieron a entender Meoni y el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. “La medida que tomó el Presidente respecto del no aumento de combustibles en este periodo también impacta de manera importante sobre las empresas transportadoras de personas con lo cual sus costos no van a tener un impacto mayor”, señaló Meoni. Por su parte, en la misma línea, Cafiero dijo que “gran parte de la estructura de costos está estable porque no han subido los combustibles hay un gran incentivo para que esa estructura de costos no se mueva demasiado”.