Máximo Kirchner fue dado de alta tras su intervención quirúrgica programada

El diputado ya regresó a su domicilio tras la operación

El diputado Máximo Kirchner recibió este sábado el alta de internación luego de haber sido sometido este viernes a una cirugía programada, comunicó a través de un parte oficial el Hospital Italiano de La Plata. El dirigente político había sido internado por un cuadro de cistoadenoma parotídeo bilateral.

“En el día de la fecha y con buena evolución posoperatoria de parotidectomía bilateral, se otorga el alta de internación a Máximo Carlos Kirchner. Seguimiento y controles ambulatorios por el equipo quirúrgico hospitalario”, firmó el director general del nosocomio Roberto Martínez.

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El cistoadenoma parotídeo bilateral es un tumor benigno que afecta las glándulas salivales, razón por la cual la intervención, aunque no comprometía la salud vital del legislador, sí requería hospitalización y observación. La decisión médica y el parte difundido restaron dramatismo a las especulaciones sobre la condición clínica de Kirchner, quien había comunicado el carácter programado y no urgente de la cirugía por sus canales personales.

El parte oficial del Hospital Italiano de La Plata sobre la salud de Máximo Kirchner

El diputado nacional optó por retrasar la cirugía durante varias semanas, una decisión dada a conocer hacia el final de esta semana en redes sociales. El último parte médico había informado que la operación se realizó de manera programada, que la evolución postoperatoria era buena y que Kirchner continuaba bajo controles y seguimiento.

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La operación fue motivo de un mensaje público de Máximo Kirchner, difundido el mismo viernes desde la institución. El diputado compartió anécdotas en las que reveló que uno de sus cirujanos es simpatizante de Estudiantes de La Plata y le aseguró que “podría ver el partido del domingo desde su casa”, lo que dio cuenta de la hoja de ruta de su recuperación. En la misiva, Kirchner añadió con humor: “Está confiado en que nos ganan”, en alusión al clásico futbolístico de la ciudad.

En otro pasaje del mensaje, Kirchner explicó por qué su madre, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, no lo acompañó durante la operación. El propio diputado recomendó a su madre no asistir para evitar solicitar permisos judiciales, ya que la exmandataria se mantiene bajo arresto domiciliario por decisión del Poder Judicial argentino.

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Sobre su situación, el legislador afirmó: “No quiero que les pida nada a los que, abusando del poder que ostentan, la han encerrado a pesar de su inocencia”. En la misma publicación, Kirchner criticó las restricciones impuestas a Fernández de Kirchner y las contrastó con el régimen aplicado a otros condenados: “A ella no le conceden permisos ni autorizan salidas como lo hace este mismo poder judicial con más de la mitad de los condenados por delitos de lesa humanidad o narcotráfico”.

Máximo Kirchner compartió un mensaje en Instagram informando sobre una cirugía programada y agradeciendo a "compañeros y compañeras", mencionando también a Cristina Kirchner. (Captura )

Días antes de la intervención, a finales de abril, Kirchner reapareció en público durante un acto realizado en la provincia de Santa Fe, donde abordó la coyuntura interna del Partido Justicialista (PJ) y cuestionó la actitud de algunos sectores que “ignoran la situación” judicial de su madre y ex presidenta. Frente a la militancia, el diputado profundizó su reclamo: “Cuando escucho a algunos compañeros que se llaman peronistas, ignorar la situación de quien fuera dos veces presidente, vicepresidenta de la Argentina, mi reflexión es esta: Perón que nunca hubiera vuelto a la Argentina y quizás nunca hubiera salido de la isla Martín García”, afirmó.

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Kirchner subrayó el papel de Cristina Fernández de Kirchner como conductora del espacio al sostener: “La instrucción que tenemos de nuestra compañera, de nuestra conducción, porque nosotros sí tenemos conducción y se llama Cristina Fernández de Kirchner”. Estas declaraciones se encuadran en las disputas abiertas en el PJ en torno a la renovación de autoridades y el futuro de la conducción partidaria.

Durante el mismo acto, Kirchner se mostró crítico ante quienes relativizan la posición política de su madre por su inhabilitación: “Pareciera que como no puede ir a elecciones, no puede ser la conducción. Se están valiendo aquellos con esos argumentos de cómo no puede ir a elecciones, no pueden conducir, se terminan valiendo de ese presidente que dijo que la metió presa en esta farsa que llamamos democracia en Argentina”. Por último, el diputado cuestionó la legitimidad de disputar la jefatura del partido mientras “muchos miran para otro lado” sobre la detención de la ex presidenta: “¿Cómo puede ser que un presidente diga que metió presa a la presidenta del principal partido de oposición y muchos miren para otro lado, y estén discutiendo a ver quién es la conducción?”, concluyó.

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