Eliminación de las PASO: el semáforo de los gobernadores a la espera de la discusión en el Congreso

Rogelio Frigerio, Martín Llaryora, Axel Kicillof y Alfredo Cornejo representan cuatro tipos de posturas diferentes respecto de la reforma electoral propuesta por el Gobierno (Imagen ilustrativa Infobae)

El Gobierno mantiene la expectativa de lograr que los trazos gruesos de la reforma política pasen por el Congreso de la Nación. No todo el articulado que envió la Casa Rosada al Senado superará la prueba, por lo que es fundamental en estas horas la negociación con los gobernadores.

“Nosotros quisiéramos que no haya PASO”, expresó Patricia Bullrich, presidenta de la bancada oficialista, durante una entrevista en A24. Sin embargo, indicó que también existen alternativas para escapar por arriba del laberinto: “Estamos buscando una diagonal”, confesó.

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La iniciativa del Poder Ejecutivo ingresó por el Senado. En esta cámara, que representa a las provincias y donde existe igualdad entre todas, los gobernadores tienen mucho peso.

El proceso de decantación de los mandatarios provinciales con respecto a la iniciativa de cancelar en forma definitiva las primarias es lento. Hasta el día de hoy, hay dos grupos bien definidos: los que acompañan la idea de Javier Milei y los que no.

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En el medio, hay una escala de grises que abarca desde propuestas propias y matizadas hasta la indefinición. En un escenario de vacas flacas, caída de la recaudación y ajuste fiscal, los gobernadores aprovechan cada oportunidad para negociar recursos y obras públicas.

Luz verde: los que sí

Marcelo Orrego, gobernador de San Juan, acompaña la propuesta del Gobierno (Foto: Adrián Carrizo)

La lista de los que se han alineado con los intereses de la Casa Rosada es, de manera relativa, corta pero transversal.

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En esta columna se ubica el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego. El sanjuanino es de una fuerza provincial que estuvo en la constelación de lo que fue Juntos por el Cambio. En las últimas horas, tras un encuentro con Diego Santilli en medio de una cumbre minera, levantó el pulgar. “Si bien yo soy un producto de las PASO, estoy de acuerdo en que los tiempos cambian”, consignó.

“Debemos cambiar para ser un Estado más eficiente. No se puede tener gastos innecesarios. Avanzar sobre una Ley de Boleta Única es fundamental para los tiempos que vienen, tanto a nivel provincial como nacional”, sostuvo.

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En la cartera que conduce Santilli también alinean en esta columna al entrerriano Rogelio Frigerio, aunque sus declaraciones fueron más ambiguas.

El gobernador de Entre Ríos también se encontró con el ministro de Interior en estos días. Luego de la reunión, destacó “la importancia de avanzar en una discusión sobre las modificaciones del sistema electoral, con el objetivo de reducir costos y aliviar la carga que implica para los ciudadanos la obligación de concurrir a votar en múltiples instancias”.

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Al regresar a su provincia fue un poco más explícito. Apuntando a lo que cuestan las PASO, postuló: “El objetivo es reducir costos y aliviar la carga que implica para los ciudadanos la obligación de concurrir a votar en múltiples instancias”.

Hugo Passalacqua respetará la decisión que tome el líder de su espacio, Carlos Rovira

En las últimas horas, hubo otra provincia que se sumó a la lista del sí. Se trata de Misiones. En la tierra colorada, el poder político no está en manos del gobernador Hugo Passalacqua. Quien maneja los hilos tras bambalinas es Carlos Rovira. En los papeles, es diputado provincial, pero es el que decide el rumbo.

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El jueves por la tarde, en un cónclave de Encuentro Misionero (el nuevo nombre de lo que fue el Frente Renovador de la Concordia), Rovira confirmó que la representación de su fuerza en el Congreso acompañará la eliminación de las PASO impulsada por el Gobierno nacional. El dirigente consideró que “no se decide nada” en esas instancias y que las internas partidarias deben resolverse dentro de cada fuerza política.

Por otro lado, el gobernador de Chaco, Leandro Zdero, envió hace unas semanas a la Legislatura provincial un proyecto para eliminar este mecanismo de los comicios locales. Lo hizo en conjunto con La Libertad Avanza, fuerza con la que mantiene un frente electoral y político desde 2025. Esta es una señal de que podría acompañar el proyecto de la Casa Rosada en el Congreso.

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Desde Corrientes llegó un “ni” a la iniciativa oficial. En rigor, el senador nacional Eduardo “Peteco” Vischi llevó una idea propia. El legislador, presidente del bloque de la UCR, quiere cambiar, no cancelar, el mecanismo de primarias. En concreto, la intención es que dejen de ser obligatorias y que se elimine el financiamiento estatal.

Amarillo: el pasado cercano

Si bien Gustavo Melella se ha pronunciado en el pasado en contra de las PASO, aún no definió públicamente su postura respecto de la reforma electoral

Otros gobernadores mantienen posiciones históricas en contra de las PASO. Se trata del cordobés Martín Llaryora; del de San Luis, Claudio Poggi; y del fueguino Gustavo Melella. Ninguno de los tres se ha pronunciado hasta el momento sobre el texto enviado por el Ejecutivo al Congreso.

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En un posteo en X de hace poco más de un año, el gobernador de Córdoba definió: “Las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias en Argentina han perdido su razón de ser”.

“En lugar de funcionar como una instancia de competencia interna entre candidatos de un mismo partido, se han convertido en una elección general anticipada, distorsionando su propósito original”, agregó.

Por la misma vía, el puntano Poggi sostuvo: “Comparto la derogación de las PASO nacional”.

Casi en simultáneo, el mandatario de Tierra del Fuego dijo, durante una rueda de prensa en enero de 2025 en su provincia, que si bien las PASO “son una instancia política que estuvo bien pensada en su momento”, hoy por hoy “no tienen mucho sentido”. “Estoy a favor de la eliminación. Es verdad que pueden resolver otras cuestiones, pero creo que es oportuno eliminarlas”, agregó.

Por otro lado, el salteño Gustavo Sáenz impulsó y logró la cancelación de las primarias en su provincia. Es una decisión política que podría anticipar su postura en el tratamiento legislativo nacional.

Rojo: los que no

Jorge Macri está en contra de la eliminación de las PASO

El entramado de mandatarios peronistas no está a favor de la eliminación de las primarias. La misma posición se encuentra en el otro extremo del arco político: el PRO también tiene una opinión desfavorable a la cancelación del mecanismo. En esa misma tesitura se encuentra el radical santafesino Maximiliano Pullaro.

Dentro del conjunto de gobernadores del PJ que sostendrán el “No” están el bonaerense Axel Kicillof, Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Elías Suárez (Santiago del Estero), Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). La postura es una cuestión de necesidad: tras el fracaso de Unión por la Patria, al panperonismo le urge una interna con reglas claras para dirimir su conducción y su proyecto político.

“El gobierno nacional está intentando hacerse un traje a medida en materia electoral. Mandó no solo la eliminación de las PASO, sino un conjunto de medidas. Entendemos que eliminarlas es en perjuicio de todos los partidos políticos, pero fundamentalmente de los ciudadanos, porque votan y quieren participar”, sostuvo Jaldo.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, también está en contra de cancelar las primarias. Esa postura es la que prima en el PRO. En declaraciones recientes, cuestionó la visión economicista que lleva a “simplificar la discusión a cuánto cuesta”. Para él, por el contrario, se trata de ”una buena manera de dirimir de cara a la sociedad”.

“Si a todos los costos de la democracia los analizamos como un gasto puro, entonces podemos llegar a la conclusión de ‘ni votemos’“, añadió.

En esta misma línea se ubicó el santafesino Pullaro. “Mi opinión es que las PASO son una herramienta válida para que la sociedad elija a los candidatos. Si queremos generar una alternativa al Gobierno nacional y al kirchnerismo, está bueno que haya una herramienta para ordenar”, postuló a fines de marzo.

Intermitente: en silencio

De momento, Ignacio Torres se mantuvo al margen de la discusión pública respecto de la reforma electoral

El último grupo de gobernadores lo integran quienes no se han expresado sobre la reciente iniciativa del Ejecutivo nacional.

Uno de ellos es el mendocino Alfredo Cornejo. El referente radical ha tenido hasta ahora una posición favorable a las internas abiertas.

Por otro lado, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, también se ha mantenido al margen de la discusión. En su entorno consignaron que está esperando una instancia de negociación con el Ejecutivo. La alternativa es sostener la conducta partidaria (pertenece al PRO) o dejarla de lado en pos de beneficios para su territorio.

No se conocen tampoco las posiciones de Carlos Sadir (Jujuy - UCR), Rolando Figueroa (Neuquén - partido provincial), Alberto Weretilneck (Río Negro - partido provincial) y Claudio Vidal (Santa Cruz, partido provincial).