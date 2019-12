Ya lo advirtió el ex presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó en diálogo con Infobae: “Deseo a un Macri por encima de las identidades del propio Cambiemos que seguramente van a ir a buscar los partidos que la componen. Deseo que sea el ex Presidente de todos, no quiero que se pinte de amarillo. Es un ex presidente y es del conjunto. La única identidad superadora de las partes es justamente Mauricio Macri, y quisiera que siga en ese rol, o que comience a tener ese rol”.