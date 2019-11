- No quise, por una cuestión institucional, primero. Era el presidente de la Cámara de Diputados y es muy difícil desde ese rol, si uno lo respeta, poder hacer política. Por lo menos a mi criterio, y cuidé mucho el rol que me dieron mis compañeros diputados, tanto de Cambiemos como de la oposición. Y me parece que en ese espíritu quizás un poco conservador y tradicional mío respeté el cargo desde ese lugar. Eso no me permitió hacer lo que estamos haciendo hoy acá.