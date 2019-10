“De todas estas libertades que conseguimos, la más importante que tenemos que defender es la libertad de expresarnos libremente. Y como ya se creen, equivocadamente, que ganaron, ya empezaron a perseguir periodistas antes de asumir y es no es la Argentina que Queremos . No, no queremos más ese tipo de Argentina. Lamentablemente no cambian más, son así”, sentenció el mandatario.