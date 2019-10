El tema quedó en stand by y nadie sabe aun si Macri finalmente lo anunciará en medio de la campaña. El dilema de los que objetan la medida es simple: la decisión de modificar el status quo de unos 470.000 planes sociales Hacemos Futuro y Salario Social -no está alcanzado en este recorte a un año la Asignación Universal por Hijo- podría generar un fuerte malestar con protestas en las calles de las organizaciones sociales a menos de 15 días de las elecciones y no modificaría demasiado el voto de Cambiemos, evalúan los detractores.