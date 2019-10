“Ahora se le acabó a los candidatos la posibilidad de elegir participar o no. Es bueno porque elimina la discrecionalidad y pone las reglas de juego balanceadas. Me parece muy interesante que los debates presidenciales visibilicen las fuerzas más chicas, y permitan poner en la palestra candidatos que normalmente tienen menor peso en la elección y que puede llevar un mensaje político potente para transmitir algo, y quede otra forma no tendrían el caño comunicacional para llegar”, analiza Reina.