Mauricio Macri sufrió en este último año y medio algo parecido a una laberintitis. No es solo que se le desbarrancó la economía y recibió una derrota tremenda en las primarias. Es algo más profundo. Él pensaba que el mundo funcionaba de una manera, que la economía se regía por ciertas reglas, que podía confiar en la inteligencia y la sabiduría de algunas personas y en otras no, que la sociedad, pese a todo, lo acompañaba. De repente, en pocos meses, todos los parámetros, los supuestos que lo guiaban en su vida, se derrumbaron. Arriba no era arriba, abajo no era abajo, ni la derecha ni la izquierda estaban donde él creía. ¿Cómo se recompone alguien en ese contexto? ¿Qué sale de esa situación dónde todo da vueltas sin ton ni son? Las respuestas a estas preguntas, en el caso de Macri, se están viendo en estos días: aparece alguien distinto.