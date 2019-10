Por ahora no está definido en la Casa Rosada si esta propuesta se hará por medio de una resolución inmediata o un proyecto de ley que tenga su debate en el Congreso. En cualquier caso, admiten que la idea es que los planes sociales no tengan una durabilidad no mayor a un año y que en el medio haya un pasaje de capacitación para que los beneficiarios salgan del esquema de ayuda social con una oferta laboral. Actualmente la duración de los planes es ilimitada mientras los beneficiarios cumplan ciertos requisitos. Por ejemplo, el plan Hacemos Futuro es prorrogable cada año mientras la persona que lo recibe haga los cursos de formación laboral, una visita médica anual y complete cursos educativos. En cuanto a Salario Social, está sujeto a los programas de las cooperativas y también se va actualizando sin limitación.