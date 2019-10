En su último informe, difundido el pasado 30 de septiembre, el INDEC reveló que la pobreza en el país escaló al 35,4% y alcanzó a 15,9 millones de argentinos. En relación a este índice, el asesor presidencial y ex vicejefe de Gabinete Mario Quintana participó de un seminario en la UCA donde fue explícito: “ Como clase dirigente, le tenemos que pedir perdón a nuestros pobres, hay mucha gente que la está pasando muy mal, y yo asumo la responsabilidad que me toca, la culpa que me toca ”.