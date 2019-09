"La Cámara no tiene forma de controlar en el momento que se informa el aporte si el donante está alcanzado por algunas de las prohibiciones de la ley, por lo que en la práctica es solo una declaración voluntaria y no tiene sanción. No tenemos manera de hacerle declarar su aporte a la persona que no lo hace, o si quiere hacerlo pero luego no funciona la plataforma", señaló.